Lavezzi se machucou aos 10 minutos do segundo tempo da partida contra a Roma, no domingo, em rodada do Campeonato Italiano - o time da capital venceu o duelo por 3 a 1. Após o jogo, exames médicos confirmaram a lesão muscular.

Por conta do tratamento, o atacante deverá desfalcar o Napoli nas partidas contra Genoa, Palermo e Bologna, pelo Campeonato Italiano, e no confronto contra o Cesena, pela Copa da Itália.