Lavezzi sofre fratura no cotovelo e desfalcará a Argentina em final

A Argentina não poderá contar com o atacante Ezequiel Lavezzi na decisão da Copa América Centenário, marcada para o próximo domingo, após o jogador sofrer uma fratura no cotovelo esquerdo na última terça-feira, na goleada por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, que classificou a sua equipe para a decisão.

Durante o segundo tempo, Lavezzi, ao tentar dominar a bola após um passe longo, caiu atrás de uma placa de publicidade, sofrendo a fratura em razão do impacto da queda em seu braço. O jogador ficou se contorcendo em dores, e fotos mostraram o antebraço fora do lugar.

Após o jogo, o técnico Gerardo Martino confirmou a fratura no cotovelo esquerdo de Lavezzi, explicou que o jogador vai realizar novos exames, mas precisará ser operado. Assim, está encerrada a participação do jogador na Copa América. Ele deixou a competição com dois gols marcados, um deles anotado exatamente no triunfo sobre a seleção norte-americana.

Além de Lavezzi, outros dois jogadores da Argentina deixaram a partida de terça-feira lesionados. O meia Augusto Fernández sofreu uma leve lesão muscular, mas não terá condições de participar da final. Já o lateral-esquerdo Marcos Rojo tem apenas dores musculares e não deve ser problema para o confronto decisivo.

O adversário da Argentina na decisão da Copa América Centenário sairá do duelo entre Colômbia e Chile, marcado para esta quarta-feira, em Chicago. A finalíssima está agendada para o MetLife Stadium, em East Rutherford, no próximo domingo.