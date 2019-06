Laxalt não se recupera de lesão e desfalca o Uruguai contra o Peru

Diego Laxalt será o único desfalque da seleção do Uruguai para o duelo pelas quartas de final, neste sábado, às 16 horas, diante do Peru, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O lateral-esquerdo do Milan não se recuperou de uma lesão muscular na perna direita, sofrida frente ao Japão, na segunda rodada da fase de grupos da Copa América, no último dia 20.

Quem está livre de problemas é o meio campista Lucas Torreira, que superou crise estomacal, febre, vômitos e a perda de três quilos, mas deverá ficar no banco de reservas ao lado de Nicolás Lodeiro. O setor de meio de campo uruguaio, além do jogador do Real Madrid, deverá contar com Rodrigo Bentancur, Nahitán Nández e Arrascaeta.

O treino desta sexta-feira pela manhã, no estádio Barradão, com gramado molhado por causa da chuva da madrugada, teve um trabalho tático, após um rachão, em que titulares e reservas se espalharam por duas equipes. O elenco volta a se exercitar no final da tarde, na Arena Fonte Nova, local da partida deste sábado.

Se passar pelo Peru, o Uruguai vai tentar uma vaga na final da Copa América diante do ganhador do confronto entre Colômbia e Chile, que se enfrentarão nesta sexta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo.