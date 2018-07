Lazio acerta contratação do zagueiro Maurício, ex-Palmeiras

Um dos destaques do Sporting no Campeonato Português, o zagueiro Maurício foi anunciado, nesta quarta-feira, como novo reforço da Lazio. O jogador, de 26 anos, teve sua carreira marcada no Brasil por conta de uma discussão com o atacante Obina, quando os dois jogavam pelo Palmeiras, em 2009.

Na época, os dois se agrediram no fim de uma partida contra o Grêmio e acabaram afastados pela diretoria. Maurício em seguida jogou pelo próprio Grêmio e rodou por Portuguesa, Vitória, Joinville e Sport antes de ser contratado pelo Sporting, em meados de 2013.

Em um ano e meio e Lisboa, virou titular absoluto e começou a despertar interesse de grandes clubes europeus. De acordo com o Sporting, Maurício foi emprestado para a Lazio, mas a equipe italiana tem a obrigação de comprar 80% dos direitos do jogador por 2,65 milhões de euros no meio do ano.

Na Lazio, Maurício vai se unir aos também brasileiros Ederson e Felipe Anderson, que atuam no meio-campo. A equipe romana é quinta colocada no Campeonato Italiano e busca classificação para a Liga dos Campeões.