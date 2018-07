Lazio anuncia contratação do atacante Ciro Immobile

O atacante Ciro Immobile permanecerá no futebol italiano após atuar no primeiro semestre de 2016 pelo Torino. Nesta quinta-feira, a Lazio anunciou a contratação do atacante, que pertencia ao Sevilla. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Na última temporada, Immobile atuou nos seis primeiros meses pelo Sevilla, com dois gols anotados em oito partidas do Campeonato Espanhol. Depois, pelo Torino, ele marcou cinco vezes em 14 duelos do Italiano. E esse desempenho parece ter sido suficiente para levar a Lazio a adquiri-lo para ocupar a vaga que era do veterano alemão Miroslav Klose, que ficou sem contrato após o fim da última temporada.

A expectativa é para que Immobile repita o desempenho que teve na sua primeira passagem pelo Torino, na temporada 2013/2014, quando foi o artilheiro do Campeonato Italiano com 22 gols marcados.

Immobile, de 26 anos, já disputou 15 partidas pela seleção da Itália, sendo duas na última edição da Eurocopa. Além disso, também foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2014.

Antes de Immobile, a Lazio já havia se reforçado para a próxima temporada com o lateral-esquerdo belga Jordan Lukaku. Agora teria desembolsado 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,6 milhões) para contratar o atacante.