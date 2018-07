Lazio anuncia meio-campista do Red Bull Salzburg como seu novo reforço

A Lazio anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do meio-campista Valon Berisha, adquirido junto ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Nascido em Malmo, na Suécia, o jogador também tem nacionalidades kosovar e norueguesa e assinou um acordo para defender o time italiano por cinco temporadas.

Aos 25 anos de idade, Berisha já defendeu por 20 vezes a seleção da Noruega e por outras dez a equipe nacional do Kosovo, sendo que anteriormente foi contratado pelo clube austríaco junto ao norueguês Viking FK em 2012.

Após chegar ao Red Bull Salzburg, o atleta defendeu a equipe em 167 partidas ao longo de seis anos, período em que marcou 31 gols e conquistou dois títulos do Campeonato Austríaco, além de ter sido campeão de uma Copa da Áustria.

A Lazio terminou o último Campeonato Italiano na quinta posição e assim garantiu classificação para a próxima edição da Liga Europa. O time romano somou os mesmos 72 pontos da Inter de Milão, que ficou em quarto lugar pelos critérios de desempate e com isso conquistou a última vaga na Liga dos Campeões por meio da competição nacional - Juventus, Napoli e Roma foram os respectivos três primeiros colocados e asseguraram os outros lugares no principal interclubes do Velho Continente.