Lazio atropela Empoli, passa a Roma e vira vice-líder no Italiano

Com um gol do brasileiro Felipe Anderson, a Lazio venceu o Empoli por 4 a 0 neste domingo, em casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. Stefano Mauri, Klose e Candreva completaram o placar e garantiram o oitavo triunfo consecutivo da equipe e uma invencibilidade de dez partidas.

No duelo em que se garantiu na segunda posição da tabela, a Lazio abriu 3 a 0 já no primeiro tempo. E os dois primeiros gols foram de cabeça após cruzamentos da direita, concluídos com precisão com Stefano Mauri e Miroslav Klose, respectivamente aos 4 e 31 minutos. Já o terceiro foi um golaço de Candreva em forte chute de fora da área.

E já aos 8 da etapa final, Felipe Anderson concluiu por duas vezes para marcar de dentro da área, após uma bobeada da zaga do Empoli na saída de bola. O resultado, por sinal, deixou a equipe visitante em 15º lugar, com 33 pontos.

A ótima fase deixa a Lazio na segunda colocação com 58 pontos, 12 a menos do que a líder Juventus e um a mais do que a Roma, que vacilou neste domingo. Em Turim, a equipe apenas empatou por 1 a 1 com o Torino.

Atuando fora de casa, a Roma chegou a abrir o placar com um gol de Alessandro Florenzi, cobrando pênalti, aos 13 minutos da etapa final. Logo em seguida, porém, aos 19, o argentino Maxi López, ex-Grêmio, garantiu o empate para o Torino, que com o resultado ficou no sétimo lugar, com 43 pontos.

Em duelo por vaga nas competições europeias, o Napoli venceu a Fiorentina por 3 a 0, em casa, subiu para a quarta colocação com 50 pontos e deixou o adversário em quinto lugar, com 49. Mertens, Hamsik e Callejón garantiram a vitória. Higuaín chegou a marcar o quarto, em lance que a bola tocou o travessão e bateu dentro da meta, mas o árbitro não validou o gol.

Nos outros jogos encerrados deste domingo pelo Campeonato Italiano, o Palermo venceu a Udinese por 3 a 1 fora de casa, o Atalanta derrotou o Sassuolo por 2 a 1 em seus domínios e o Chievo bateu o Cesena por 1 a 0, fora.