Lazio avança e enfrentará Roma na Copa da Itália

Garrido, Stendardo e Nero marcaram os gols da tranquila vitória da Lazio, do brasileiro Hernanes, nesta quinta. A partida foi marcada por manifestações racistas por parte da torcida local, cujo alvo foi o goleiro do Albinoleffe, o nigeriano Stefano Layeni.

O Bologna também avançou às oitavas com uma vitória fácil. Jogando fora de casa, derrotou o Cagliari por 3 a 0. Meggiorini, de pênalti, e Ramirez, duas vezes, foram os autores dos gols do duelo.

O Catania contou com grande atuação do argentino Maxi Lopez para eliminar o Brescia. O atacante marcou dois dos cinco gols do Catania no triunfo por 5 a 1 sobre os time visitante. Na quarta-feira, Udinese e Genoa já haviam assegurado vaga nas oitavas de final.