Lazio bate a Udinese de virada e pegará Juventus nas quartas da Copa da Itália

Com o resultado, o time romano pegará a Juventus nas quartas. Na quarta-feira, o time de Turim se garantiu na próxima fase com uma goleada no seu rival local, o Torino, por 4 a 0. Quem avançar deste confronto irá encarar o vencedor de Napoli x Inter de Milão nas semifinais.

Depois de um primeiro tempo morno, a Udinese aproveitou os espaços do lado esquerdo da defesa da Lazio para abrir o placar com um gol espetacular de Panagiotis Kone, aos 22 minutos da etapa final. Após cruzamento longo, o grego esticou a perna para dominar a bola. Sem deixá-la cair no chão, emendou um lindo voleio, encobrindo o goleiro Berisha.

Mas o gol só serviu para acordar a Lazio, que foi para o ataque e buscou a virada. Somente três minutos depois, Matri aproveitou sobra de bola na área e bateu firme para a rede. Aos 34, Cataldi aproveitou rebote do goleiro e, em posição irregular, marcou o gol que selou o placar.