Lazio bate Atalanta com gol de Hernanes no Italiano

O triunfo no Estádio Olímpico deixou a Lazio com 33 pontos, em quarto lugar no Campeonato Italiano. A equipe está quatro pontos atrás dos líderes Milan e Juventus, que jogam ainda neste domingo. Já a Atalanta, que foi punida com a perda de seis pontos antes do início do torneio, ocupa a 13ª colocação, com 20 pontos.

O primeiro gol da partida saiu aos 20 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Hernanes, que converteu pênalti sofrido por Stefan Radu. Antes do intervalo, porém, o meio-campista e o zagueiro André Dias, também brasileiro, deixaram a partida, lesionados.

No começo do segundo tempo, a Atalanta perdeu Stefano Lucchini, expulso pelo árbitro.

Com o adversário oferecendo pouca resistência, a Lazio definiu a sua vitória aos 45 minutos da etapa final, com o gol marcado pelo atacante alemão Miroslav Klose.