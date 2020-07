Lazio bate Cagliari, está na Liga dos Campeões e Immobile passa Cristiano Ronaldo

A Lazio manteve as esperanças de ficar com o vice-campeonato italiano nesta temporada, ao vencer, de virada, o Cagliari, por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Roma. A equipe da capital está em quarto lugar, com 72 pontos, dois a menos que o Atalanta e um atrás da Internazionale.

Além disso, o time garantiu a vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões, pois não poderá mais ser alcançado pela Roma, que tem apenas 61 pontos, a três rodadas do final da competição, liderada pela Juventus (80).

Logo no primeiro ataque do Cagliari, um lance inusitado. O brasileiro João Pedro cobrou uma falta da intermediária de forma magistral e converteu o gol, anulado pelo árbitro Gianluca Manganiello, porque o lance era em dois toques.

A partida seguiu bastante disputada e com as equipes procurando o ataque todo o tempo, apesar da excessiva troca de passes errados. Aos 45 minutos, Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, abriu o placar, após seu chute desviar na zaga e enganar o goleiro Strakosha.

A Lazio voltou mais agressiva na segunda etapa e encurralou o adversário o adversário, que buscou os contragolpes. Logo aos dois minutos, Milinkovic-Savic acertou de fora da área um lindo chute forte no ângulo superior esquerdo da meta de Cragno para empatar a partida.

O gol da virada não demorou. Em uma rápida jogada, Immobile foi lançado e não perdoou: 2 a 1 para a Lazio. O atacante chegou aos 31 gols, superando Cristiano Ronaldo (30), da Juventus, na tabela dos artilheiros.