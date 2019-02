Lazio bate Empoli na abertura da rodada e sobe para quarto no Italiano

A Lazio fez o seu papel na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Nesta quinta-feira, o time da capital entrou na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões ao derrotar o Empoli, que briga contra o descenso, por 1 a 0, no Estádio Olímpico.

Felipe Caicedo marcou o único gol da partida ao converter uma cobrança de pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo, após ser derrubado na grande área por Ivan Provedel, o goleiro do Empoli, assegurando o segundo triunfo consecutivo da sua equipe na competição. O jogo teve a participação de dois brasileiros como titulares: Lucas Leiva, no clube de Roma, e Diego Farias, no Empoli.

O triunfo alçou a Lazio ao quarto lugar na classificação do Campeonato Italiano, com 38 pontos, dois a mais do que o Milan e também com vantagem de três para Atalanta e Roma, sendo que todos eles ainda vão entrar em campo nesta rodada.

Os quatro primeiros colocados do Italiano asseguram presença na próxima Liga dos Campeões. E a Inter de Milão também é ameaçada por estes clubes, tanto que, embora em terceiro lugar, tem apenas dois pontos a mais do que a Lazio.

O Empoli permanece em 17º lugar, com 18 pontos. Mas pode entrar na zona de rebaixamento na sequência da rodada, pois sua vantagem é de apenas um para o Bologna. O time não vence no Italiano desde a 15ª rodada, em 9 de dezembro.