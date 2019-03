Lazio cede empate à Fiorentina em Florença e fica atrás em briga por Liga Europa

No último jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Italiano, encerrado à noite em Florença, a Lazio empatou por 1 a 1 com a Fiorentina e acabou fechando a sua participação na 27ª rodada do torneio nacional em oitavo lugar, com 42 pontos, fora do grupo de equipes que ocupam postos na zona de classificação para competições europeias.

A equipe de Roma ficou dois pontos atrás do Torino, sexto colocado, que hoje fecha a área de acesso à Liga Europa neste Italiano. Também com os mesmos 44 pontos da equipe de Turim está a Atalanta, que figura em sétimo lugar após ter superado a Sampdoria por 2 a 1, fora de casa, horas mais cedo.

Na partida em Florença, o atacante Ciro Immobile abriu o placar para a Lazio aos 23 minutos do primeiro tempo e passou a contabilizar 13 bolas na rede na artilharia do Italiano. A equipe da casa, porém, chegou ao empate aos 16 da etapa final com um gol do colombiano Luis Muriel.

Com a igualdade obtida em seus domínios, a Fiorentina passou a somar 37 pontos, estacionou no décimo lugar e seguiu distante do grupo dos primeiros colocados. Nesta segunda-feira, no duelo que fechará a 27ª rodada do Italiano, a Roma, quinta colocada, com 44 pontos, enfrenta o Empoli, 17º, com 21, no estádio Olímpico da capital nacional, às 16h30 (de Brasília).