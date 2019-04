Lazio condena cânticos racistas de sua torcida em semifinal da Copa da Itália

A Lazio condenou nesta quinta-feira a ação de seus torcedores na partida contra o Milan, na quarta, pela rodada de volta das semifinais da Copa da Itália. Antes e durante a vitória por 1 a 0, no estádio San Siro, em Milão, a torcida da equipe de Roma criou polêmica com cânticos racistas.

"A Lazio claramente se distancia do comportamento e das manifestações que não correspondem de nenhum modo com o valor do esporte sustentado e promovido pelo clube por 119 anos", publicou a equipe em um comunicado oficial.

Durante a partida, alguns torcedores cantaram músicas com ofensas raciais contra Bakayoko, volante francês do Milan. Também foram avistadas bananas infláveis, assim como cânticos que exaltavam o ditador fascista Benito Mussolini.

O clube respondeu ao que considerou uma generalização da imprensa italiana e chamou os racistas de "elementos isolados. "(A Lazio) rejeita e contesta a tendência simplista de parte da mídia ao considerar a torcida inteira da Lazio como corresponsável pelos atos de elementos isolados por razões estranhas a qualquer forma de paixão esportiva. O clube sempre lutou pelo respeito à legalidade e à integridade de comportamento", divulgou o time.