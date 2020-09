Lazio contrata brasileiros Andreas Pereira, do United, Gabriel Pereira, do Monaco

Eles são brasileiros e têm o mesmo sobrenome, mas não são parentes. A Lazio acertou contrato com o meio-campista Andreas Pereira, do Manchester United, e o jovem goleiro Gabriel Pereira, do Monaco. Ambos chegam ao clube italiano por empréstimo de um ano, sendo que o meia, que já teve chance na seleção, tem opção de compra ao final do compromisso.

Aos 24 anos, Andreas Pereira já convocado pelo técnico Tite em amistosos da seleção brasileira e tem contrato com o Manchester United até 2023. Na Inglaterra fez dois gols em 40 jogos. O jogador já esteve emprestado ao Granada e ao Valencia, ambos da Espanha.

O técnico da Lazio, Simone Inzaghi, confirmou a chegada do seu novo jogador. "Ele é um jogador com grande qualidade que será de grande ajuda. Não quero falar muito sobre jogadores que ainda não assinaram contrato. Ele pode jogar no meio e como segundo atacante. Vai ter que se inserir em um grupo já formado, mas estamos esperançosos", comentou, em entrevista coletiva.

Gabriel Pereira, por sua vez, tem 18 anos e ainda não estreou no time profissional do Monaco - atuou apenas em amistosos na equipe francesa. Ele será emprestado para ganhar experiência. O garoto, ex-Grêmio, está no clube francês desde o final do ano passado e defendeu a seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano da categoria em 2019.

A Lazio foi a quarta colocada no Campeonato Italiano da temporada passada e está na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na atual edição da competição nacional, estreou com vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Cagliari.