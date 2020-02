Lazio derrota Inter de virada e assume vice-liderança do Campeonato Italiano

A Lazio assumiu neste domingo o posto de principal perseguidora da octocampeã Juventus no Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico de Roma, o time da capital da Itália derrotou a Internazionale por 2 a 1, de virada, e roubou da adversária a vice-liderança da competição, que ainda tem 14 rodadas a serem realizadas.

A Inter tinha a oportunidade de voltar a se igualar à Juventus na primeira posição, com 57 pontos, mas agora está três pontos atrás do clube de Turim e dois atrás da Lazio, que briga para encerrar um jejum de 20 anos sem conquistar o título nacional. No dia 1.º de março, daqui a duas rodadas, Juventus e Inter farão um clássico importantíssimo na casa alvinegra.

O jogo deste domingo foi equilibrado desde o início. De um lado, a Lazio teve uma grande oportunidade de gol quando Milinkovic-Savic acertou uma bomba no travessão. Do outro, Strakosha fez ótima defesa em finalização de Lukaku. Aos 43 minutos, o goleiro da Lazio acabou dando uma ajuda involuntária ao adversário ao rebater para frente um chute de Candreva. O inglês Ashley Young pegou a sobra e marcou o primeiro gol da partida.

Para alívio da torcida da Lazio, a resposta dos donos da casa foi dada logo no começo da segunda etapa. Em uma confusa jogada na área da Inter, De Vrij derrubou Immobile e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Immobile empatou a partida com o seu 26.º gol no Campeonato Italiano - ele é o artilheiro da competição com seis tentos a mais do que o astro Cristiano Ronaldo, da Juventus.

O gol da vitória saiu aos 23 minutos. Candreva evitou quase em cima da linha final o tento de Marusic, mas a bola não saiu da área da Inter. Milinkovic-Savic teve categoria para fazer o domínio com o pé direito e, com o esquerdo, concretizar a virada com um chute bem colocado.

A Inter batalhou pelo empate, mas quem perdeu uma grande chance nos minutos finais foi a Lazio. Immobile estava em ótima posição para marcar, mas o goleiro Padelli se atirou aos pés do artilheiro para evitar o terceiro gol dos novos vice-líderes do Italiano.

Fora de casa, o Napoli venceu o Cagliari por 1 a 0, gol de Mertens, e chegou à oitava colocação, com 33 pontos - a 12 de distância da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O Cagliari é o 11.º, com 32. O Parma também ganhou como visitante por 1 a 0, gol de Gervinho, e agora é o sétimo colocado, com 35 pontos. Sua vítima foi o Sassuolo (12.º, com 29).