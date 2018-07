Lazio e Fenerbahçe têm punições mantidas pela Uefa

A Lazio havia sido punida após seus torcedores terem sido flagrados fazendo gestos racistas aos adversários, além de lançarem fogos de artifícios no campo, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach, no último dia 21 de fevereiro. Por isso, o time foi condenado a disputar os seus dois próximos jogos da competição como mandante sem a presença de sua torcida. Ou seja, terá de encarar o Stuttgart com o estádio vazio nesta quinta e também será obrigado a atuar com os portões fechados em caso de avanço às quartas de final.

O Fenerbahçe, por sua vez, não poderá contar com o apoio de seus fanáticos torcedores nesta quinta, na Turquia, contra o Viktoria Plzen, da República Checa, por causa dos atos cometidos pelos seguidores do time no confronto diante do BATE Borisov, também no último dia 21. Na ocasião, alguns torcedores lançaram sinalizadores de fora para dentro do estádio. Para completar, o clube será observado pela Uefa por dois anos e, em caso de novo problema com sua torcida, poderá ser excluído das competições europeias por uma temporada.

Sem torcida como mandantes, a Lazio e o Fenerbahçe defenderão vantagens conquistadas na semana passada nos jogos de ida das oitavas de final. O time italiano bateu o Stuttgart por 2 a 0, na Alemanha, enquanto o clube turco passou pelo Viktoria Plzen por 1 a 0.