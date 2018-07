Lazio e Napoli vencem no final e pressionam Milan no Italiano

Lazio e Napoli cortaram a vantagem do líder AC Milan para três pontos após os dois times terem conseguido vencer as suas partidas em um domingo recheado de drama na última rodada do Campeonato Italiano antes da parada de Natal.

O Milan perdeu por 1 x 0 em casa contra a quinta colocada AS Roma no sábado, o que fez a vantagem do clube na liderança ser reduzida pela metade até a volta do campeonato marcada para o dia 06 de janeiro.

A Juventus, em quarto, também poderia ter se juntado a Lazio e ao Napoli com 33 pontos se reagisse a tempo no jogo que acabou empatado por 1 x 1 contra o Chievo neste domingo.

Enquanto isso, o artilheiro do Campeonato Italiano Edinson Cavani marcou nos acréscimos para dar ao Napoli a vitória por 1 x 0 em casa contra a Lecce, o que garantiu as loucas comemorações dos torcedores já que a partida parecia estar destinada ao empate. Com o resultado, o time napolitano teve a quarta vitória por um gol consecutiva.

A Lazio, que na temporada passada enfrentou o rebaixamento, conseguiu vencer por 3 x 2 a Udinese em casa para continuar a sua excelente fase. O brasileiro Hernanes marcou.

Apesar da vitória, o técnico da Lazio Edy Reja estava insatisfeito com a atitude de alguns dos seus jogadores.

"Eu sou o técnico, as decisões são minhas. Não há fenômenos aqui," disse Reja, antigo treinador do Napoli, em entrevista a Sky. "Ou você entende que as decisões devem ser aceitas para o bem do time inteiro ou você está arriscado a botar tudo a perder."

Em outra partida aberta e com muitas oportunidades de gol, o atacante do Chievo Sergio Pellissier marcou nos acréscimos para evitar que a Juventos, com 10 jogadores, conseguisse os três pontos.

Nas outras partidas, o sexto colocado Palermo ficou em um empate com o ameaçado Bari, enquanto o Catania venceu o Brescia por 1 x 0 e o Parma empatou por 0 x 0 com o Bologna. Com a confirmação de compra por um empresário do ramo do café, os jogadores do Bologna devem voltar a receber salário após dois meses sem pagamento.

O derby da cidade de Sampdoria, contra o Genoa, foi adiado por conta da neve, o que significa que os times ficam abaixo da sétima colocação, onde está o campeão da temporada passada Inter Milan, que não jogou neste final de semana por conta do Mundial Interclubes.

O desabafo do técnico da Inter Rafa Benitez após a vitória na final do torneio, reclamando da falta de novas contratações, gerou especulações na mídia que ele será demitido antes do retorno do campeonato. A Inter joga em casa, no dia 06 de janeiro, em casa contra o Napoli.