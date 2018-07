Lazio é punida por comportamento racista de torcedores

As autoridades esportivas italianas anunciaram nesta segunda-feira a decisão de fechar o setor conhecido como Curva Norte após torcedores que estavam neste local do Estádio Olímpico "dirigirem gritos e cantos de natureza discriminatória racial a três jogadores da equipe adversária nos minutos 16 e 28 do primeiro tempo e continuamente aos 20 e 43 minutos do segundo tempo".

Os jogadores Paul Pogba, Kwadwo Asamoah e Angelo Ogbonna, todos da Juventus, foram alvos de abusos raciais durante a partida, o que levou a uma advertência ser emitida pelo alto-falante do estádio. O jogo, porém, não chegou a ser paralisado pelo incidente, mas agora a Lazio foi punida pelo comportamento dos seus torcedores.