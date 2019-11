Lazio e Roma ganham no Italiano e embolam briga por vaga na Liga dos Campeões

Os dois times da capital da Itália venceram neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Roma e Lazio foram a campo contra Brescia e Sassuolo, respectivamente, e buscaram os três pontos. Jogando em casa, a Roma teve mais facilidade e fez 3 a 0. Já a Lazio atuou como visitante e confirmou o triunfo por 2 a 1 apenas nos estágios finais da partida.

Com as vitórias, as equipes da capital ficam no G-4, zona de classificação à Liga dos Campeões. A Lazio aparece no terceiro posto, com 27 pontos, dois a mais que a Roma, quarta colocada.

No quinto lugar e com 24 pontos, o Cagliari visita o Lecce ainda neste domingo e pode subir na classificação. A líder é a Juventus, com 35 pontos, um a mais que a Inter de Milão.

No confronto da Roma, os gols vitoriosos foram marcados pelo zagueiro inglês Chris Smalling, pelo defensor italiano Gianluca Mancini e pelo centroavante bósnio Edin Dzeko. Todos os gols foram anotados no segundo tempo.

No começo da etapa complementar, logo aos quatro minutos, Smalling subiu mais alto que toda a defesa do Brescia e abriu o placar após cobrança de escanteio do meia italiano Lorenzo Pellegrini.

Aos 12, a Roma ampliou com Mancini, com participação direta de Smalling. O inglês recebeu cruzamento na área e ajeitou de cabeça para Mancini que, meio de costas, deu um toquinho para encobrir o goleiro adversário.

A Roma ainda marcaria novamente, por intermédio do meia italiano Nicolò Zaniolo, mas o gol acabou invalidado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), que flagrou saída da bola antes da conclusão da jogada.

O último gol saiu mesmo dos pés de Dzeko, aos 21. O bósnio aproveitou uma sobra dentro da área após cobrança de escanteio e, de frente para o goleiro, tocou para sacramentar o triunfo romanista.

No confronto da Lazio, os representantes da capital tiveram mais dificuldades para garantir os três pontos. A equipe de Roma até saiu na frente, com gol do centroavante italiano Ciro Immobile, aos 34 minutos.

Entretanto, o valente Sassuolo logo igualou o marcador, por intermédio do atacante italiano Francesco Caputo, no fim da primeiro tempo. E o empate persistiu por um bom tempo, com as emoções ficando para o final da etapa complementar.

Foi quando o centroavante Felipe Caicedo pôs números finais ao jogo. Aos 90 minutos de partida, o equatoriano marcou para sacramentar a importante vitória para a Lazio.

Nos outros jogos deste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, um empate e um triunfo mandante. O Verona recebeu a Fiorentina e venceu por 1 a 0, com gol do ponta de lança italiano Samuel Di Carmine.

Já o Bologna teve a visita do Parma e o confronto terminou em 2 a 2. O atacante argentino Rodrigo Palácio e o volante suíço fizeram os gols dos donos da casa. Pelos visitantes, marcaram Dejan Kulusevski, meia sueco, e Simone Iacoponi, zagueiro italiano.