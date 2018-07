Lazio e Tottenham estreiam com vitória dentro de casa na Liga Europa

ROMA - Lazio e Tottenham estrearam bem na Liga Europa desta temporada e conseguiram vitórias importantes em casa nesta quinta-feira. Em Roma, no Estádio Olímpico, o time italiano contou com o gol do brasileiro Hernanes para fazer 1 a 0 no Legia Varsóvia, pelo Grupo J. Já o Tottenham teve em Defoe, autor de dois gols, seu destaque no triunfo por 3 a 0 sobre o Tromso, da Noruega, em Londres, pelo Grupo K.

Diante de seus torcedores, a Lazio teve bastante dificuldade nesta quinta, mas conseguiu a vitória graças a Hernanes. Já no segundo tempo, aos oito minutos, o brasileiro aproveitou cruzamento da esquerda e desviou de cabeça para marcar o único gol do jogo. Depois, ainda acertou uma bola na trave, aos 21 minutos.

Já o Tottenham contou com grande exibição de Defoe para passar pelo Tromso. Aos 21 minutos, o atacante recebeu bom passe dentro da área e tocou por cobertura, com categoria, para abrir o placar. Oito minutos depois, o próprio Defoe aproveitou outro bom passe para tocar de esquerda na saída do goleiro. Já no fim do jogo, aos 41, Eriksen acertou lindo chute de fora da área para selar o placar. O volante Paulinho começou no banco e entrou no segundo tempo.

Na Espanha, o Betis recebeu o Lyon em um dos confrontos mais aguardados desta primeira rodada da Liga Europa, mas a expectativa ficou só nos momentos anteriores à partida. Isso porque as duas equipes protagonizaram um jogo fraco e o empate por 0 a 0, pelo Grupo I, representou bem o que aconteceu nos 90 minutos.

Já o outro time de Sevilha se deu melhor e conseguiu a vitória, mesmo fora de casa. Atuando em Portugal, o Sevilla venceu por 2 a 1 o Estoril, com gols de Vitolo e Gameiro. Bruno Miguel fez para os donos da casa.

Os outros resultados que fecharam a primeira rodada da Liga Europa foram: Dínamo de Kiev 0 x 1 Genk; Thun 1 x 0 Rapid Viena; Freiburg 2 x 2 Liberec; Vitória de Guimarães 4 x 0 Rijeka; Apollon Limassol 1 x 2 Trabzonspor; Sheriff 0 x 0 Anzhi Makhachkala; Maccabi Haifa 0 x 1 AZ Alkmaar; PAOK 2 x 1 Shakhter Karagandy.