Lazio e Udinese empatam e ficam mais longe da ponta

O empate entre Lazio e Udinese altera o panorama da ponta da tabela. Se o time de Údine tivesse vencido, precisaria apenas uma vitória sobre a Juventus, na quarta-feira, para assumir a liderança e, de quebra, ter três pontos sobre o time de Turim durante a folga de fim de ano. Agora, pode até pular para a ponta com uma vitória no jogo válido pela primeira rodada - que fora adiada por conta da greve - mas depende também de um tropeço do Milan contra o Cagliari, na terça.

Até lá, a tabela de classificação tem a Juventus na liderança, com 33 pontos, seguida de Milan e Udinese, que têm 31 - os milaneses ficam em segundo porque têm melhor saldo de gols. A Lazio é a terceira colocada, com 29, distante de Inter de Milão (23), Napoli, Genoa, Catânia e Roma, todos com 21.

O jogo em Roma foi o melhor da rodada. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Pinzi lançou Pasquale, que cruzou para Flores marcar de cabeça. Três minutos antes do intervalo, Lulic chutou da entrada da área e deixou tudo igual.

A Lazio voltou com tudo para o segundo tempo e empatou com um bonito gol de Klose, que girou sobre a marcação dentro da área da Udinese. Outro artilheiro nato, Di Natale passou em branco, mas criou a jogada que Pinzi transformou no gol de empate, aos 27. No fim, já aos 47, Kozak perdeu na cara do gol a chance da vitória da Lazio.

Em Nápoles o jogo também foi bom, mas só deu Roma, que abriu o placar logo aos 3 minutos, num lance inusitado. Lamela fez jogada pela esquerda, foi à linha de fundo e rolou para trás. O goleiro De Sanctis saiu para cortar, não segurou, e marcou contra. Na segunda etapa, Osvaldo fez 2 a 0, Hamsik diminuiu e o brasileiro Fábio Simplicio fechou o placar.