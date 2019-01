Lazio elimina Inter de Milão nos pênaltis e vai à semifinal da Copa da Itália

Em um jogo que contou com 120 minutos e mais cobranças de pênaltis, a Lazio eliminou a Inter de Milão nesta quinta-feira e avançou à semifinal da Copa da Itália. O duelo terminou sem gols no tempo normal e, na prorrogação, cada time balançou as redes uma vez, forçando a disputa das penalidades. A Lazio levou a melhor por 4 a 3 nas cobranças, no estádio Giuseppe Meazza.

Com o triunfo, a Lazio, dos brasileiros Lucas Leiva e Wallace, vai enfrentar o Milan, na briga pela vaga na grande decisão. A outra semifinal terá a Atalanta, algoz da atual tetracampeã Juventus, e a Fiorentina, responsável por uma goleada de 7 a 1 sobre a Roma.

O confronto no Giuseppe Meazza teve dois grandes distintos momentos. No tempo normal, a partida foi marcada pela lentidão e pouca emoção em campo. O respeito mútuo tornou o jogo sem maiores chances de gol. Foram raras as boas oportunidades ofensivas para os dois lados.

Mas, no tempo extra, tudo mudou. A começar pelo gol de Ciro Immobile aos 108 minutos de jogo. Parecia que o duelo estava definido. Mas, na verdade, o gol colocou "fogo" no confronto.

Aos 124 minutos, num dos últimos lances da partida, Radu fez falta dentro da área da Inter e foi expulso de campo. Na cobrança da penalidade, Icardi não perdoou e confirmou o empate e a disputa de pênaltis.

Na disputa final, a Lazio se saiu melhor. Durmisi foi o único que perdeu sua cobrança - Lucas Leiva converteu sua finalização. Do outro lado, a Inter, do zagueiro Miranda, desperdiçou suas chances com Lautaro Martínez e Nainggolan.