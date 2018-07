Lazio elimina Napoli e pegará Juventus na final da Copa da Itália

A Lazio ignorou a força do Napoli jogando em casa, venceu no San Paolo nesta quarta-feira e se garantiu na decisão da Copa da Itália. Embalada pela excelente forma recente, a equipe romana fez 1 a 0 com gol de Lulic e duelará com a poderosa Juventus na final do torneio.

Foi a oitava vitória nos últimos nove jogos da Lazio, que perdeu pela última vez no dia 9 de fevereiro. O único jogo que o time não venceu desde então foi justamente o de ida diante do Napoli, quando, mesmo atuando em casa, acabou empatando por 1 a 1. O resultado parecia ruim, mas o triunfo desta quarta deu a vaga aos romanos.

Situação semelhante viveu o outro finalista da Copa da Itália. A Juventus também iniciou o confronto diante da Fiorentina em casa e teve um resultado ainda pior na ida, quando caiu por 2 a 1 em Turim. Ainda assim, foi a Florença e obteve a vaga com uma bela vitória por 3 a 0 na última terça.

O confronto desta quarta entre Napoli e Lazio foi extremamente nervoso e sem grandes oportunidades para ambos os lados. Mas, como se tornou habitual, apareceu o talento de Felipe Anderson para salvar os romanos. Já aos 34 minutos do segundo tempo, o brasileiro fez bela jogada pela direita e cruzou rasteiro para Lulic, que só empurrou para a rede.