Lazio empata com o Tottenham e avança na Liga Europa

ROMA - Mesmo sob clima tenso por causa da violência entre torcedores antes da partida, Lazio e Tottenham entraram em campo, nesta quinta-feira, e fizeram um jogo muito equilibrado no Estádio Olímpico, em Roma, pela quinta rodada do Grupo J da Liga Europa. O empate sem gols assegurou matematicamente a classificação da equipe italiana, que é a líder da chave, com nove pontos.

O ponto obtido como visitante fez o Tottenham chegar aos 7, na segunda colocação, mas a vaga na próxima fase terá agora que ser definida na última rodada, em dezembro. É que, na Grécia, o Panathinaikos derrotou o Maribor, da Eslovênia, chegou a 5 pontos e levou a decisão para o confronto direto no estádio White Hart Lane, em Londres. O time esloveno já eliminado.

Quem também garantiu classificação foi o Levante. Surpresa no Campeonato Espanhol ao ocupar atualmente a quarta colocação, o time de Valência derrotou o Helsinborg por 3 a 1, mesmo jogando na Suécia, e obteve uma das duas vagas do Grupo L. A outra é do Hannover, da Alemanha, que empatou sem gols com o Twente, da Holanda, em casa.

Outro destaque é o Metalist Kharkiv, time da Ucrânia recheado de jogadores brasileiros. Pelo Grupo K, na Alemanha, derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, com um gol do meia Cleiton Xavier (ex-Palmeiras e Figueirense), e já garantiu a primeira colocação da chave.

Em outros jogos, os resultados foram: Videoton (Hungria) 0 x 1 Genk (Bélgica), Basel (Suíça) 3 x 0 Sporting Lisboa (Portugal), Sparta Praga (República Checa) 1 x 1 Lyon (França) e Rosenborg (Noruega) 3 x 2 Rapid Viena (Áustria). A partida entre Kiriat Shmona e Athletic Bilbao, que seria realizado em Israel, foi adiado por causa do conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza.