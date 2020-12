Lazio empata em casa com o Brugge e avança às oitavas da Liga dos Campeões

A segunda vaga do Grupo F nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa é da Lazio. Nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Roma, o time italiano empatou por 2 a 2 com o Brugge e avançou de fase. A outra vaga já havia sido conquistada pelo Borussia Dortmund, que foi até a Rússia e derrotou o Zenit por 2 a 1, pela rodada final da chave.

Com isso, o time alemão também assegurou o primeiro lugar, com 13 pontos. A Lazio ficou em segundo, com 10, com o Brugge em terceiro, com 7, o que o manda para a Liga Europa. Já o Zenit foi o lanterna, com apenas um ponto.

Só precisando do empate para se classificar, a Lazio tratou de abrir vantagem logo aos 13 minutos, com o gol de Joaquín Correa, aproveitando rebote dado pelo goleiro Mignolet. Mas cedeu a igualdade logo depois, aos 15, com o gol de Ruud Vormer, também após um rebote. Porém, o artilheiro Ciro Immobile, ao converter pênalti aos 27, voltou a colocar a Lazio na frente.

A expulsão de Eduardo Sobol aos 39 deixou ainda mais confortável a situação da Lazio, mas o Brugge não deixou de lutar. E diminuiu aos 30 minutos da etapa final, com o gol de Hans Vanaken, de cabeça, após levantamento de Vormer. Com isso, faltava um gol para o time belga obter a classificação. Mas a Lazio conseguiu segurar a igualdade para avançar às oitavas de final, com o Brugge acertando o seu travessão em finalização nos acréscimos do segundo tempo, de De Ketelaere, de dentro da grande área.

Em São Petersburgo, Sebastian Driussi, após cruzamento de Sutormin, colocou o Zenit em vantagem aos 18 minutos do primeiro tempo, na sua despedida da Liga dos Campeões. Mas o Dortmund conseguiu a virada na etapa final, com os gols de Lukasz Piszczek, aos 23, aproveitando rebote na sequência de uma cobrança de escanteio, e Axel Witsel, aos 33 minutos, com um chute de esquerda da entrada da área.