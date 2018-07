Lazio empata fora e embola disputa pelo G-3 na Itália

A Lazio freou, nesta quinta-feira, a sua reação no Campeonato Italiano. Depois de um começo ruim, com quatro derrotas em três jogos, a equipe embalou quatro vitórias seguidas. O fim da sequência aconteceu nesta noite, quando o time do técnico Stefano Poli empatou em 1 a 1 com o Verona, fora de casa.

O resultado até não foi de todo ruim para a Lazio, que jogou metade do segundo tempo com um jogador a menos. Com o resultado, o time da capital italiana foi a 16 pontos e embolou a briga pelo terceiro lugar ao fim da nona rodada. Milan, Sampdoria e Udinese também estão empatados, com Napoli, Inter de Milão e Genoa logo atrás, com 15. Roma e Juventus aparecem bem à frente, com 22.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o bósnio Lulic aproveitou furada bizarra do zagueiro grego Moras na pequena área e abriu o placar. Na etapa final, o belga Cavanda cometeu pênalti e levou o segundo cartão amarelo. Aos 37 anos, o veterano Luca Toni bateu e fez seu segundo gol no torneio.

Time dos brasileiros Rafael (goleiro, ex-Santos) e Gustavo Campanharo (meia, ex-Bragantino), o Verona ocupa o 11.º lugar, com 12 pontos. Felipe Anderson entrou no segundo tempo na equipe da Lazio, que no domingo visita o Empoli.