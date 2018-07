Lazio empresta Maurício Nascimento, ex-zagueiro do Palmeiras, ao Spartak Moscou

A Lazio comunicou nesta segunda-feira o empréstimo do zagueiro brasileiro Maurício Nascimento para o Spartak Moscou, da Rússia. O clube italiano, contudo, não informou o tempo de permanência ou qualquer outra cláusula do contrato.

Revelado pelo Palmeiras e alçado ao time profissional em 2008, o zagueiro de 27 anos teve poucas chances na equipe. No ano seguinte, durante uma partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, ele trocou socos com o atacante Obina, então seu companheiro de time. Os dois não apenas foram expulsos do jogo, como acabaram deixando o time.

Depois de vagar por uma série de clubes brasileiros - como Grêmio, Sport e Vitória -, ele chegou ao Sporting Lisboa em 2013. Fez, então, uma boa temporada em Portugal e foi posteriormente emprestado à Lazio, que o comprou em definitivo em 2015. Na última temporada, ele disputou 24 partidas.

Este, porém, não foi o único defensor a sair da equipe italiana. Também nesta segunda-feira, a Lazio confirmou a negociação definitiva do zagueiro sérvio Milan Bisevac para o Metz, da França. Em duas partidas no Campeonato Italiano, a equipe venceu uma e perdeu outra.