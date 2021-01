Lazio faz 3 a 0 na Roma no clássico e se aproxima dos líderes no Italiano

A Lazio venceu o clássico diante da Roma, nesta sexta-feira, por 3 a 0, no Estádio Olímpico, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Além de impedir o rival de se aproximar mais ainda dos líderes, o time contou com mais um gol de Ciro Immobile, que chegou aos 12 na temporada. Três atrás de Cristiano Ronaldo, da Juventus, na briga pela artilharia.

A Lazio alcançou os 31 pontos e se igualou a Atalanta e Napoli, ficando atrás de Milan (40), Inter (37), Roma (34) e Juventus (33). A rodada continua neste sábado com mais três jogos: Bologna x Verona, Napoli x Spezia e Sampdoria x Udinese. O líder Milan só joga na segunda-feira, fora de casa, contra o Cagliari.

A Lazio foi melhor durante os 90 minutos e contou sempre com a presença perigosa de Immobile no ataque. Foi dele o primeiro gol do jogo, aos 14 minutos, ao aproveitar uma bobeira da zaga da Roma, após receber assistência de Manuel Lazzari.

O domínio permaneceu com a Lazio, que não perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem no placar, aos 23 minutos com um belo chute de Luis Alberto, após nova assistência de Lazzari.

A Roma buscou mais o ataque na tentativa de diminuir o prejuízo, mas não estava em um dia inspirado. Para piorar a situação do técnico Paulo Ferreira, Immobile levou perigo todas as vezes em que pegou na bola.

Aos 22 da etapa final, Luis Alberto acertou mais uma bela finalização da entrada da área para definir o placar e a importante vitória da Lazio.