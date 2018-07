Lazio ganha e se classifica à 4.ª fase na Copa da Itália

O volante brasileiro Hernanes, que deixou o São Paulo em agosto e em ouço mais de dois meses já virou ídolo na Lazio, não entrou em campo e viu das tribunas os gols de González, Kozak e Bresciano, que definiram a vitória de sua equipe. Seu próximo rival na competição já está definido: será o Albinoleffe, também da segunda divisão. E se avançar mais, encontrará nas oitavas de final nada menos que a rival Roma.

Em ascensão no Campeonato Italiano, onde ganhou as últimas três partidas, a Udinese estreou de forma arrasadora na Copa da Itália. Em casa, no estádio Friule, em Údine, a equipe goleou o Padova, da segunda divisão, por 4 a 0. Na próxima fase, terá pela frente o Lecce, que sofreu para ganhar do Siena por 3 a 2.

Em outros jogos de destaque nesta quarta, o Cagliari eliminou o Piacenza com a vitória por 3 a 0, o Bologna derrotou o Modena por 3 a 2, o Brescia ganhou do Citadella por 1 a 0 e o Cesena foi o único time da primeira divisão a ser derrotado - 3 a 1 para o Novara, que joga na segunda divisão.