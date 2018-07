Lazio ganha no sufoco e entra na luta por Liga Europa

ROMA - Os resultados ajudaram e a Lazio voltou à briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Tudo isso graças a uma suada vitória por 3 a 2 sobre o lanterna Sassuolo, neste domingo, no estádio Olímpico, em Roma, pela 25.ª rodada do Campeonato Italiano. Por duas vezes a equipe romana ficou na frente no placar, mas permitiu o empate dos visitantes. O gol salvador só saiu, com Candreva, aos 38 minutos do segundo tempo.

Com 35 pontos, a Lazio está agora na 10.ª colocação - tem a mesma pontuação do Milan, mas perde no saldo de gols (4 a -1). Com o empate da Internazionale mais cedo, a diferença para a zona de classificação à Liga Europa caiu para quatro pontos. Já o Sassuolo caminha a passos firmes para voltar à Série B na temporada de estreia na elite italiana. Tem 17 pontos e o Bologna, o primeiro fora da área de rebaixamento, possui quatro a mais.

Sem muitos problemas no primeiro tempo, parecia que a Lazio teria uma tranquila vitória em casa. Fez o primeiro gol, aos 36 minutos, em um belo chute de fora da área de Radu e levou o jogo em banho-maria até a metade da segunda etapa. Aí, aos 27, o Sassuolo empatou com Floccari. O centroavante alemão Miroslav Klose fez o segundo dos mandantes dois minutos depois, mas os visitantes conseguiram nova igualdade com Floro Flores, aos 34. Foi preciso o gol salvador de Candreva, aos 38, para aliviar as coisas em Roma.