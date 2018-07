Lazio interessada em contratar o lateral brasileiro Fábio Santos

ROMA - A Lazio está interessada em contratar na próxima janela do inverno europeu o lateral-esquerdo brasileiro Fábio Santos, atual jogador do Grêmio, afirma nesta terça-feira o jornal esportivo romano Corriere dello Sport.

Segundo a publicação, o clube romano já havia demonstrado interesse em Fábio Santos no ano passado, mas os 2 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 milhões) pedidos pelo Grêmio o fizeram desistir do desejo de contratar o jogador.

Agora a operação parece próxima de se concretizar, porque o contrato do brasileiro com o clube do Porto Alegre expira em 31 de dezembro e, portanto, sua contratação poderia ser feita sem cláusula de rescisão.

Corriere dello Sport garante que a Lazio é o primeiro da lista de clubes interessados em Fábio Santos, embora também concorra com força o Corinthians, o japonês Kashima Antlers e o Monaco.

O clube romano pretende que o lateral brasileiro, que tem passaporte português, seja um reforço diante dos contínuos problemas físicos do espanhol Javier Garrido, que faz a primeira temporada na Lazio.