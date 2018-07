Lazio leva de 3 em amistoso na Alemanha e perde a quarta seguida na pré-temporada

A preocupação na Lazio é grande porque em 10 dias começa oficialmente a temporada com a decisão da Supercopa da Itália contra a Juventus, no dia 8 de agosto. Dez dias depois, o clube romano estreia na fase de playoffs da Liga dos Campeões. Nesta etapa, a equipe jogará um confronto eliminatório, contra um rival a ser definido por sorteio, pela classificação à fase de grupos.

Se a Lazio vai mal das pernas, outro clube italiano só ganha em sua pré-temporada. Pela terceira vez seguida, o Napoli goleou em sua preparação para a disputa do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Liga Europa. Em Dimaro, o time napolitano fez 5 a 1 no Citadella - gols de Lorenzo Insigne (duas vezes), Raul Albiol, Dries Mertens e Omar El Kaddouri.

Em outros jogos nesta quarta-feira, destaque para duas goleadas de clubes da primeira divisão da Alemanha. O Eintracht Frankfurt ganhou de 6 a 1 do Eintracht Stadtallendorf e o Bayer Leverkusen fez 4 a 0 no Levante, da Espanha. Quem também goleou foi o Besiktas, da Turquia - 5 a 0 no Zavrc, da Eslovênia.