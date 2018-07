Lazio goleia o lanterna Verona em estádio quase vazio

Diante de um Estádio Olímpico com três setores fechados em punição às atitudes racistas da sua torcida, a Lazio levou um susto, mas goleou o lanterna Verona por 5 a 2, nesta quinta-feira, no fechamento da 24.ª rodada do Campeonato Italiano. O brasileiro Felipe Anderson fez um dos gols do time da capital.

O Olímpico estava parcialmente fechado porque, há uma semana, os torcedores radicais da Lazio (conhecidos como "ultras") entoaram diversos cânticos racistas contra o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli, na derrota do time romano por 2 a 0. O jogo chegou a ser paralisado, mas as ofensas prosseguiram até o fim da partida. Mesmo assim, a maior parte da pena foi cumprida nesta quinta. Depois, a parte Estádio do Olímpico conhecida como Curva Nord ficará fechada por mais uma partida.

Fazendo uma campanha modesta no Italiano, a Lazio abriu o placar contra o Verona com Matri, aos 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Mauri fez o segundo e Felipe Anderson o terceiro. No lance, o brasileiro recebeu de Matri no meio da área, com o gol completamente aberto e só teve o trabalho de mandar para dentro.

O Verona, que vinha de vitória sobre a Atalanta (a primeira na temporada) e empate com a Inter de Milão, se recuperou logo em seguida, com gols de Greco e do eterno Luca Toni, encostando no placar. Mas a Lazio fez mais um com Keita e fechou o placar com Candreva, de pênalti.

Com 33 pontos, a Lazio, que também conta com o zagueiro brasileiro Maurício, ex-Palmeiras, está no nono lugar, distante 11 pontos da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Verona, que se reforçou com o lateral Gilberto e o zagueiro Samir, é o lanterna. Tem 15 pontos, a nove do primeiro time fora da degola.