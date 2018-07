Felipe Melo é expulso após entradas violentas, e Inter cai para Lazio

Em meio a uma temporada bastante irregular, a Lazio conseguiu uma grande vitória neste domingo, pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo atuando em Milão, derrotou a líder Inter por 2 a 1, graças a um gol já no fim da partida, e subiu na tabela. Pior para os mandantes, que viram a vantagem na ponta diminuir.

O resultado deixou a Inter com 36 pontos, somente um à frente da Fiorentina e do Napoli, que venceram neste domingo. Na próxima rodada, já no dia 6 de janeiro, a equipe terá pela frente o Empoli fora de casa. Já a Lazio somou seu 23.º ponto apenas e está em décimo. No dia 6, recebe o Carpi.

Mesmo atuando fora de casa, foi a Lazio quem tomou a iniciativa neste domingo e abriu o placar logo aos quatro minutos. Em jogada muito bem ensaiada de escanteio, Lucas Biglia cobrou na entrada da área para Candreva, que chegou batendo de primeira, firme. Handanovic sequer teve tempo de pular na bola.

A reação da Inter só aconteceu no segundo tempo. Aos 15 minutos, Icardi recebeu ótima enfiada de Perisic, arrancou e tocou por baixo do goleiro. Só que quando a Inter buscava a vitória, foi a Lazio que chegou ao segundo gol. Aos 41 minutos, Candreva cobrou pênalti, Handanovic fez grande defesa, mas a bola voltou no pé do meia, que bateu para o gol vazio.

Foi o suficiente para desestabilizar os jogadores da Inter, entre eles Felipe Melo, que acabou expulso nos acréscimos por entrada duríssima em Biglia, acertando o ombro do argentino com a chuteira. Pouco depois, Savic também foi expulso pelo lado da Lazio, o que animou os donos da casa, mas o placar ficou mesmo no 2 a 1.

VEJA A ENTRADA DE FELIPE MELO NO LANCE DA EXPULSÃO

Lo que acaba de hacer Felipe Melo, hay que condenarlo a unas 7 cadenas perpetuas y despues a la silla electrica. https://t.co/dvpOVQgPRw — BRIAN SPORT (@BrianSports_) 20 dezembro 2015

VEJA A ENTRADA DE FELIPE MELO NO PÊNALTI