Lazio, Napoli e Inter vencem na rodada do Campeonato Italiano

A oitava rodada do Campeonato Italiano teve sequência neste domingo, 26, e três das equipes favoritas a brigar pelas primeiras colocações entraram em campo nesta tarde. Destaque para o Napoli, que saiu atrás, mas virou diante do Verona, em casa, e goleou por 6 a 2. Também em seus domínios, a Lazio passou por 2 a 1 pelo Torino. Já a Inter de Milão derrotou o Cesena por 1 a 0, mesmo fora de casa.

Destes, a Lazio é a que tem melhor colocação no campeonato, com 15 pontos, em quinto, na zona de classificação para a Liga Europa. Napoli, em sétimo, com 14, e Inter, em oitavo, com 12, seguem na briga por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Para vencer neste domingo, a Lazio saiu na frente logo aos 15 minutos, com o gol do argentino Lucas Biglia. Farnerud empatou no início da etapa final, mas aí apareceu a estrela de Miroslav Klose. Aos 15 minutos, pouco após entrar na partida, o veterano alemão aproveitou rebote do goleiro e tocou para a rede para garantir o triunfo.

Já o Napoli tomou um susto logo de cara e sofreu o primeiro logo aos 26 segundos, com Hallfredsson. Hamsik empatou ainda no primeiro tempo, mas foi só a etapa final que os donos da casa arrancaram para a goleada. Hamsik fez o segundo, Nicolas López empatou, mas aí começou o show de Higuaín, que marcou três vezes. Callejón também fez o seu na goleada napolitana.

Por sua vez, a Inter teve bem mais dificuldade para vencer, mesmo estando com um jogador a mais desde os 30 minutos, quando Leali foi expulso. Aos 32, Icardi marcou de pênalti. O time de Milão tentou pressionar no segundo tempo, mas não conseguiu marcar o segundo.