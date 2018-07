Lazio passa com facilidade pelo Chievo no Italiano

ROMA - A Lazio não teve maiores problemas para chegar à segunda vitória neste Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe romana recebeu o Chievo, marcou três vezes no primeiro tempo e depois segurou o resultado para fazer 3 a 0, pela terceira rodada da competição. Com o resultado, o time da casa se aproximou dos líderes, subindo para sétimo, com seis pontos, três atrás do Napoli, única equipe que venceu três vezes na competição. O Chievo, no entanto, vive situação inversa e conquistou apenas um ponto até o momento, o que o coloca na 17.ª posição.

Precisando da vitória para não ficar muito distante dos líderes, a Lazio foi para cima na etapa inicial e marcou o primeiro logo aos oito minutos, com Candreva. O gol não diminuiu a pressão e a equipe ainda marcaria mais duas vezes nos primeiros 45 minutos, com Cavanda, aos 38, e Lulic, aos 42. No segundo tempo, o Chievo até tentou uma reação, mas já era tarde.

Quem também atuou neste domingo foi a Fiorentina, que tropeçou diante do Cagliari, ficou no 1 a 1 em casa, e perdeu seus primeiros dois pontos na competição. O time de Florença até saiu na frente, com Borja Valero, mas permitiu o empate no fim da partida, com o gol de Pinilla, e chegou aos sete pontos, na terceira posição.

Nos outros jogos da rodada, a Udinese recebeu o Bologna, saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 no fim, com o gol do artilheiro Di Natale. Em casa, o Verona derrotou o Sassuolo por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Livorno, também em seus domínios, sobre o Catania.