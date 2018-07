Lazio passa Inter com dois gols de Klose

O atacante alemão marcou aos 43 e aos 44 da etapa final para aumentar sua artilharia na temporada para 11 gols, após o meia brasileiro Hernanes abrir o placar aos 21 do primeiro tempo.

O meia uruguaio Guillermo Giacomazzi acertou um chute rasteiro aos 40 minutos do jogo no estádio Via del Mare em Lecce para fazer a Inter de Claudio Ranieri cair para o quinto lugar.

O líder Juventus bateu a terceira colocada Udinese por 2 x 1 no sábado para abrir quatro pontos de vantagem para o Milan, que joga em casa contra o Cagliari mais tarde no domingo.

A sexta colocada Roma empatou em casa por 1 x 1 com o Bologna enquanto o sétimo Napoli perdeu por 3 x 2 fora para o Genoa, que chegou a abrir 3 x 0 antes da reação tardia dos visitantes.

No clássico da Toscana, o brasileiro de nascimento Amauri ajudou a Fiorentina a vencer o Siena por 2 x 1 em sua estreia no clube após sair da Juventus no início da semana.

O montenegrino Stevan Jovetic abriu o placar aos 4 minutos e Cesare Natali fez o segundo da equipe da casa com uma cabeçada aos 18 da etapa final.

Emanuele Calaio então marcou o gol de honra cobrando pênalti a um minuto do final, após o zagueiro sérvio Matija Nastasic tocar a bola com a mão dentro da área.

A Fiorentina foi ao décimo lugar enquanto o Siena segue à beira da zona do rebaixamento em 17º lugar, três pontos à frente do Lecce, 18º.

Um grupo de cerca de 300 torcedores da Fiorentina, insatisfeitos com a administração do clube e o desempenho do time, promoveu um protesto do lado de fora do estádio antes do início com faixas que diziam "Jogadores e dirigentes, vocês não merecem nosso apoio" e "Vocês devem passar."