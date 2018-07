Lazio perde a segunda seguida no Italiano e se complica

TURIM - Enquanto Juventus e Roma disputam o título do Campeonato Italiano, seus vizinhos brigam no meio da tabela. Neste domingo, em Turim, o Torino recebeu a Lazio, venceu por 1 a 0 e impôs a segunda derrota seguida do time de Hernanes, Felipe Anderson e André Dias. Com o resultado, os romanos se afastam da briga para se classificar às competições europeias na próxima temporada. O único gol do jogo no Estádio Olímpico de Turim foi marcado por Glik, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Hernanes saiu para dar lugar a Ederson, mas a mudança não alterou os rumos do jogo, que terminou com a segunda derrota seguida da Lazio. A equipe vinha de um revés em casa para o Napoli, na segunda. Também neste domingo, o Chievo foi até a Reggio Emília e venceu o Sassuolo por 1 a 0. Com um gol do brasileiro Eder, a Sampdoria fez 2 a 0 no Catania em Gênova. Outro brasileiro a marcar foi Jorginho. De pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo, ele decretou a vitória do Verona, de virada, por 2 a 1, sobre a Atalanta.

Ainda mais emocionante foi o triunfo do Cagliari, que saiu perdendo do Genoa em casa, num gol de Gillardino, mas virou com dois gols de Marco Sau. O segundo deles foi feito aos 48 minutos do segundo tempo. Com esses resultados, o Verona manteve o sexto lugar, com 25 pontos, seis mais que o Genoa, que vem em sétimo junto com o Torino. Milan (18), Cagliari (18) e Lazio (17) aparecem na sequência. Brigando contra o rebaixamento, o Cheivo chegou a 15, contra 14 do Sasssuolo, 13 do Livorno e 12 do Bologna, o primeiro time na zona de degola.