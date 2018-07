Lazio perde para o Siena no Campeonato Italiano

O atacante suíço Innocent Emeghara marcou de cabeça logo aos 6 minutos após cruzamento de Matteo Rubin, e a dupla fez a jogada do segundo gol, marcado por Alessandro Rosina, na metade do primeiro tempo.

Emeghara completou uma ótima atuação com o terceiro gol do time depois do intervalo.

A Lazio, que esteve irreconhecível em campo, está empatada em terceiro lugar com o Milan, com 44 pontos, mas o time de Milão leva vantagem nos critérios de desempate para a última vaga na próxima Liga dos Campeões.

A Juventus lidera com 55 pontos, quatro a mais que o vice-líder Napoli, depois de 25 rodadas.