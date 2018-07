Lazio reage e vence Napoli

O triunfo devolveu à equipe a liderança do campeonato italiano, enquanto aguarda o derby de Milão mais tarde.

A equipe de Edy Reja, surpresa da Itália nesta temporada depois de ter flertado com o rebaixamento na temporada passada, perdeu o clássico da capital italiana no último fim de semana para a Roma e o jogo no meio da semana para o Cesena promovido, mas rapidamente voltou ao seu melhor.

O argentino Zárate apareceu usando o braço para abrir o marcador aos 15 minutos, antes do companheiro de ataque Sergio Floccari aumentar a vantagem na segunda etapa, concluindo uma jogada de Zarate.

"Todos nós tivemos a impressão de que ele moveu a bola para a frente com uma mão, mas o futebol é assim e episódios como esse são fundamentais", disse o treinador do Napoli Walter Mazzarri à Sky após a partida.

O terceiro colocado Napoli, que mandou uma bola na trave com Ezequiel Lavezzi, via o jogo como um importante teste para suas aspirações ao título, mas não conseguiu se impor.

Temia-se que houvessem problemas entre duas das mais fanáticas torcidas do campeonato italiano no Estádio Olímpico, mas eles não se materializaram.

A Sampdoria empatou em 0 x 0 com o Chievo e caiu para a 10 colocação, mais uma vez sem contar com o atacante Antonio Cassano, suspenso pelo clube após xingar o presidente.

O craque argentino Javier Pastore voltou a jogar muito mem, marcando os três gols do sétimo colocado Palermo na vitória por 3 x 1 sobre o Catania no derby da Sicília.

Depois de maus resultados no início da temporada, a Udinese continuou sua reação na tabela. Com três gols de Antonio di Natale no primeiro tempo, goleou o Lecce por 4 x 0 e está com a mesma pontuação de Palermo e Genoa, que venceu o Cagliari fora de casa por 1 x 0.

Bari permaneceu na parte de baixo após uma derrota em casa por 1 x 0 diante do Parma, enquanto o Bologna venceu o Brescia por 1 x 0.

A Juventus, quarta colocada, empatou em 1 x 1 com a Roma no sábado, quando a Fiorentina bateu o Cesena por 1 x 0.