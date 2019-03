Lazio e Roma se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, em uma partida em que as duas equipes brigam para ficarem na zona de classificação para torneios europeus.

Onde assistir Lazio x Roma ao vivo?

Lazio x Roma terá a transmissão do canal aberto RedeTV e da RAI, emissora italiana. A Lazio inicia a rodada na oitava colocação, com 38 pontos e uma vitória pode colocá-la na zona de classificação para a Liga Europa. Já a Roma aparece em quinto, com 44, e pode entrar no G4, que dá vaga para a Liga dos Campeões.

A Lazio vem de um empate sem gols com o Milan, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Itália. No Italiano, o último jogo foi a derrota por 2 a 1 para o Genoa. Depois do compromisso com a Roma, a Lazio terá pela frente a Fiorentina, Parma, Inter e SPAL, todos pelo campeonato nacional.

Já a Roma divide sua atenções entre o nacional e a Liga dos Campeões. O time dirigido por Eusebio Di Francesco venceu o Porto por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da competição. A volta acontece nesta quarta-feira, em Lisboa. No Italiano, a Roma vem de vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Frosinone.