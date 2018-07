Lazio só empata com o Bologna, mas assume 4º lugar

O empate não freia a ascensão da Lazio na tabela. A equipe termina a rodada no quarto lugar, com 30 pontos, deixando para trás a Roma e a Fiorentina, que têm 29. A distância para o Napoli, terceiro colocado e último time na zona de classificação para a Liga dos Campeões também diminuiu, caindo para apenas três pontos.

Também nesta segunda-feira a Udinese visitou a Sampdoria e venceu por 2 a 0 em Gênova. O brasileiro Danilo, ex-Palmeiras, abriu o placar de cabeça, após escanteio batido da direita. No segundo gol, ainda no primeiro tempo, a zaga tentou fazer o corte e chutou em cima de Agyemang-Badu. A bola sobrou limpa para Di Natale driblar o goleiro e empurrar para o gol vazio, fazendo seu nono gol no Italiano. Só El Shaarawy, do Milan, com 13, e Cavani, do Napoli, com 11, marcaram mais vezes.

Com os resultados, a Udinese subiu para o oitavo lugar, somando 22 pontos. A Sampdoria aparece em 13.º, com 17. Já o Bologna soma 15, no 15.º lugar, um ponto acima da zona de rebaixamento.