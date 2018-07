Lazio só empata com o Chievo e segue em sexto no Campeonato Italiano

A Lazio não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Chievo, neste sábado, em Verona, e desperdiçou a oportunidade de se igualar ao Napoli na terceira posição do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe se manteve em sexto lugar, agora com 20 pontos, empatado com o Genoa, quinto colocado nos critérios de desempate.

Embora a equipe romana tenha ao menos somado mais um ponto atuando fora de casa, o resultado não foi bom também pelo fato de que hoje o Chievo encabeça a zona de rebaixamento da competição nacional, com apenas 10 pontos, na 18.ª colocação.

Após amargar este empate que o deixou estagnado na tabela do Italiano, a Lazio terá pela frente na próxima rodada o atual lanterna do torneio, Parma, no próximo dia 7, também fora de casa. No mesmo dia, o Chievo tentará reagir contra o também ameaçado Cagliari, hoje o 16.º colocado.

Já na outra partida que abriu esta 13.ª rodada da competição nacional neste sábado, o Sassuolo venceu o Verona por 2 a 1, em casa, e saltou para a nona posição, com 18 pontos. Já o time visitante estacionou nos 14 pontos e ocupa a 13.ª colocação.

No duelo, o Verona chegou a abriu o placar com um gol de Vangelis Moras, logo aos 7 minutos de partida, mas Nicola Sansone empatou aos 5 da etapa final e depois, aos 32, Saphir Sliti Taider decretou a virada para a equipe da casa.