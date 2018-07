Lazio sofre terceira derrota em quatro jogos no Italiano

Cyril Thereau marcou o único gol do jogo aos 26 minutos do primeiro tempo, ao posicionar entre dois defensores da Lazio e aproveitar cruzamento de Silvan Widmer.

A Lazio, que no começo da temporada contratou Stefano Pioli, o terceiro treinador a passar pela equipe neste ano, dominou a posse de bola no segundo tempo, mas o time não estava inspirado, e foi vaiado pela torcida no Estádio Olímpico.

Ao contrário da Lazio, a Udinese está em boa fase e subiu para terceiro na tabela, com nove pontos, três atrás da dupla de líderes Juventus e Roma.

(Reportagem de Brian Homewood)