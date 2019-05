Lazio supera a Atalanta em Roma e conquista a Copa da Itália

Com dois gols na parte final da partida, a Lazio derrotou a Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, e faturou o título da Copa da Itália. O meia sérvio Sergej Milinkovic-Savic foi o herói da equipe romana ao sair do banco de reservas e abrir o placar aos 37 minutos do segundo tempo. No final, o atacante espanhol Joaquin Correa carimbou a conquista em uma bela jogada individial em um contra-ataque.

Em sua 10.ª decisão, o título conquistado nesta quarta-feira é o sétimo da Lazio na história da Copa da Itália. O clube de Roma, que não vencia desde a temporada 2012/2013, se iguala à Internazionale como a terceira maior vencedora da competição - só atrás da Juventus, quer era a atual tetracampeã e está com 13, e da rival Roma, com nove.

A Atalanta, que não chegava à final desde 1996, tentava a sua segunda conquista da Copa da Itália - em 1963, bateu o Torino na decisão. Nesta competição, teve a façanha de eliminar a Juventus, com o craque português Cristiano Ronaldo em campo, nas quartas de final com uma vitória por 3 a 0, em Bérgamo.

O resultado desta quarta-feira quebrou a série de cinco vitórias seguidas da Atalanta no Campeonato Italiano, que segue firme na briga pela classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - a duas rodadas do final, está em quarto lugar. Para a Lazio, em oitavo no torneio nacional, o título garante uma vaga na Liga Europa.

Em campo, debaixo de muita chuva em Roma, o primeiro tempo foi bem estudado por ambas as equipes. Algumas oportunidades até chegaram a aparecer - como para a Atalanta aos 25 minutos, quando De Roon acertou a trave e, no rebote, Zapata mandou de cabeça para fora -, mas poucas foram realmente relevantes. A efetividade nas finalizações foi um problema.

Na volta do intervalo, a intensidade até aumentou, mas com as equipes preocupadas em não tomar gol, nada de efetivo acontecia nos ataques. Isso até os últimos 10 minutos, quando a Lazio marcou os seus gols. Aos 37, após cobrança de escanteio pela esquerda, Milinkovic-Savic subiu mais alto do que a zaga da Atalanta e balançou a rede.

Aos 45 minutos, o gol da confirmação do título da Lazio. Joaquin Correa arrancou pelo meio, invadiu a área, driblou o goleiro Freuler e marcou o segundo e derradeiro tento.