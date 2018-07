Lazio triunfa e mantém perseguição à Roma por vice-liderança

Horas depois de a Roma bater o Napoli no Estádio Olímpico, a arquirrival Lazio entrou em campo e também venceu. Jogando na Sardenha, a equipe do brasileiro Felipe Anderson venceu o Cagliari, por 3 a 1, e manteve sua perseguição rumo à segunda colocação do Campeonato Italiano. Também neste sábado, o Milan ganhou do Palermo e a Inter de Milão só empatou com o Parma.

Em Cagliari, o alemão Miroslav Klose mostrou o oportunismo de sempre para fazer seu nono gol no torneio e abrir o placar. O empate foi um golaço. Marco Sau recebeu lançamento e, sem deixar a bola cair, acertou um sem pulo, encobrindo o goleiro Marchetti, que ficou sem reação.

Onze minutos depois, aos 15 do segundo tempo, a Lazio voltou à frente, com Biglia, de pênalti. O argentino teve outra chance aos 24, mas desta vez desperdiçou. Diakité foi expulso na falta que gerou o segundo pênalti e deixou o Cagliari com um a menos. Assim, abriu o caminho para os romanos fazerem mais um, com Parolo, nos acréscimos.