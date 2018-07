Lazio tropeça e fica mais longe de torneios europeus

BOLONHA - Mesmo contando com três meio-campistas brasileiros - Hernanes, Ederson e Felipe Anderson - a Lazio não saiu do empate em 0 a 0 com o Bologna, neste sábado, em jogo válido pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano, a última do primeiro turno da competição. Com este resultado, os romanos ficam ainda mais longe da briga por um lugar nos torneios europeus do ano que vem.

Com 24 pontos, a Lazio é apenas a nona colocada após o fim da rodada deste sábado e pode perder postos com a continuação dos jogos, no domingo e na segunda. Nesta temporada, o Campeonato Italiano distribui três vagas na Liga dos Campeões e duas na Liga Europa. E atualmente o quinto colocado é o Verona, com 32 pontos.

Quem ficou mais perto da briga direta neste sábado foi o Parma, que foi a Livorno e ganhou por 3 a 0, com dois gols do brasileiro naturalizado italiano Amauri. Só este ano ele já fez três gols, metade do que marcou em todo o ano de 2013. Com a ajuda dele, o Parma é o sétimo colocado, com 26 pontos. O Livorno segue sendo o lanterna, com 13, agora três a menos que o Bologna, o primeiro fora da zona de rebaixamento.