Lazio vence Atalanta fora em duelo direto e ultrapassa o rival no Italiano

A Atalanta enfrentou neste domingo a Lazio em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Bérgamo, que não via derrotas há 10 rodadas, foi superada pelo placar de 3 a 1 pelo time da capital, que ultrapassou o adversário e ganhou fôlego na briga por uma vaga nas competições europeias.

A Lazio saiu na frente, marcando com o montenegrino Adam Marusic aos três minutos. Na segunda etapa, ampliou quando, ao receber assistência do artilheiro Ciro Immobile, o meia-atacante argentino Joaquín Correa mandou direto para o gol e fez 2 a 0.

Leia Também Inter goleia o Benevento e segue na cola do líder Milan no Italiano

Aos 34 minutos, a Atalanta esboçou uma reação ao marcar com o meio-campista croata Mario Pasalic, diminuindo a vantagem dos visitantes. No entanto, aos 37, com passe de Andreas Pereira, o atacante kosovar Vedat Muriqi balançou as redes do goleiro Gollini novamente e sacramentou o triunfo do time de Roma.

O resultado alçou o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi ao quinto lugar do Campeonato Italiano, com 37 pontos e fez a Atalanta cair para a sexta posição, com um ponto a menos. Os dois brigam para entrar no G-4. O Milan lidera o torneio com 46 pontos.

Também neste domingo, o Genoa fez 3 a 0 no lanterna Crotone, que conta com 12 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela, com 21 pontos. Já o Cagliari, também na zona de rebaixamento, em 18º, empatou por 1 a 1 com o Sassuolo, oitavo colocado, com 31.

Spezia e Udinese também empataram neste domingo, sem gols e com expulsões para ambos os lados. O resultado faz o Spezia cair ao 16º lugar na tabela, com 18 pontos, e deixa o time de Údine em 13º, com 21.