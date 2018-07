Lazio vence Cagliari e assume terceiro lugar no Italiano

Com o triunfo, a Lazio subiu para o terceiro lugar, com 51 pontos, em uma rodada favorável ao time de Roma. No sábado, a Udinese apenas empatou com o Palermo e agora está em quinto lugar, com 48 pontos. A equipe de Údine também está atrás do Napoli, que apenas empatou por 2 a 2 com o Catania no Estádio San Paolo.

O resultado deixou o Napoli com 48 pontos, na quarta colocação por conta dos critérios de desempate. A equipe de Nápoles abriu 2 a 0 na partida, com gols de Dzemaili e Cavani. O Catania, porém, conseguiu arrancar o empate fora de casa ao marcar com Spolli e Lanzafame.

Também neste domingo, Genoa e Fiorentina empataram por 2 a 2, assim como Cesena e Parma. O Chievo Verona ficou no 1 a 1 com o Cesena, enquanto Novara e Lecce não saíram do 0 a 0. Já a Atalanta bateu o Bologna por 2 a 0.